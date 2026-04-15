Travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici. È morto sul colpo, Salvatore Salvador Cocco, 61enne originario di Thiesi, ma da tempo residente in Florida, negli Stati Uniti.

L'incidente si è verificato domenica scorsa a Fort Myers, nell'incrocio tra Plantation Gardens Drive e Commerce Lakes Drive, durante una solita passeggiata in bicicletta, purtroppo, finita in tragedia. L'impatto è stato violento, ad investirlo un'Audi che, per motivi ancora da accertare, lo ha scaraventato sull'asfalto senza lasciargli scampo. Il conducente viaggiava a velocità sostenuta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma non c'è stato più niente da fare, il suo cuore si era già fermato.

Salvatore Cocco, laureato alla Bocconi di Milano e imprenditore, si era trasferito in Florida per motivi di lavoro, dove da qualche mese aveva esportato l'attività con un gruppo lattiero-caseario internazionale, con radici in Sardegna.

Grande dolore per la comunità di Thiesi che, accolta la notizia, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia.

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