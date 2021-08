Tragedia nella spiaggia di Lu Bagnu: un uomo di 73 anni residente a Sassari, Piergiorgio Soddu, è deceduto dopo aver avvertito un malore mentre nuotava nelle acque sul litorale di Castelsardo.

Il pensionato si sarebbe sentito male dopo essersi spinto al largo dell’arenile, in prossimità della discesa La Vela Blu. È stato avvistato da alcuni giovani bagnanti mentre nuotava con difficoltà. Una volta portato fuori dall’acqua sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma inutilmente. Sul posto anche l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sono intervenuti anche la Guardia costiera di Porto Torres e i carabinieri di Castelsardo.

