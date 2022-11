È andato in scena un altro dramma della solitudine questo pomeriggio a Sassari, in via Duca degli Abruzzi. Un pensionato, che vive al secondo piano di un grosso stabile, questo pomeriggio è rimasto in casa da solo senza l'aiuto del badante. Non riuscendo ad aprire la porta della sua abitazione si sarebbe spaventato e avrebbe cominciato a urlare.

I vicini si sono quindi allarmati ed hanno chiamato i Vigili del Fuoco di Sassari e un'autoambulanza del 118, che sono immediatamente intervenuti sul posto.

Nel frattempo è stato rintracciato il badante, che ha aperto la porta di casa del suo assistito ponendo fine all’episodio sul quale rimangono diversi aspetti ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Sassari.

