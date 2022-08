Una persona è morta annegata, questa mattina, a Stintino. Giuseppe Ibba, 65 anni, ha avuto un malore intorno a mezzogiorno nelle acque di Cala di Vacca, tra il ristorante e l’Ancora.

Sarebbe stata la moglie ad accorgersi per prima delle condizioni del marito, insieme al quale trascorreva spesso le vacanze nell’area, e a chiamare aiuto. Alcuni bagnanti, e tra questi una dottoressa, che si trovavano sulle rocce proprio di fronte allo specchio di mare, hanno subito prestato i primi soccorsi, conducendo fino a riva la persona. In breve giro di tempo è giunta un’ambulanza e poi, tempestivamente, anche l’Elisoccorso e la Capitaneria di porto. Il personale sanitario ha cercato di rianimare l’uomo per oltre mezz’ora senza, purtroppo, riuscire nell’intento e Giuseppe Ibba è morto poco dopo le 13.

L’uomo lavorava all’università di Sassari come geometra dell’area tecnica ed era stimato come professionista serio e preparato.

© Riproduzione riservata