Offese ai medici in una scritta apparsa sui cancelli della sede del centro diurno e di igiene mentale della Assl di Sassari, la struttura sanitaria situata in via Amendola.

“Dottori carogne” è la frase tracciata con una bomboletta spray, ben visibile all’ingresso dove transitano pazienti e sanitari.

Parole che non lasciano spazio all’immaginazione: si punta il dito sul personale medico in un periodo in cui si scatenano polemiche sui vaccini e sull’uso del green pass. “La scritta sui cancelli del centro Assl – affermano alcuni medici – offende in maniera intollerabile dei professionisti che ogni giorno sono impegnati per andare incontro alle esigenze dei propri assistiti, senza mai risparmiarsi neppure durante l’emergenza Covid, persone che per salvare la vita di altri mettono a rischio le proprie. Pertanto condanniamo questo gesto vile e sconsiderato”.

Unanime la condanna del personale sanitario che opera nella struttura verso quell'atto giudicato “incivile”. E' stata presentata denuncia contro ignoti.

