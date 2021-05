L’hub vaccinale aperto a Sorso piace anche al Comune di Porto Torres che prende atto con favore che il modello di vaccinazione decentrata è quello che si sta rivelando più efficace.

“Ma ora tocca a Porto Torres – sostiene il sindaco Massimo Mulas - . È la posizione che abbiamo avuto dall'inizio della campagna vaccinale: è l'unica azione che funziona. Ats è in grado di valorizzare le proprie strutture sanitarie e con i propri mezzi per somministrare il siero in maniera capillare”.

Nei giorni scorsi, gli stessi dirigenti della sanità di Sassari hanno contattato il Comune di Porto Torres per confermare la validità della proposta di utilizzare il poliambulatorio di Andriolu come Punto vaccinale, indicato più volte sia alla stessa azienda sanitaria che al commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo.

L’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte come avvenuto con le campagne di screening e con la vaccinazione degli ultraottantenni.

Ad Ats spetta organizzare e coordinare l'intervento, creando le condizioni affinché i medici di base possano dare un ulteriore contributo nel rispetto della propria specificità.

“In attesa che la situazione si sblocchi, invito comunque la popolazione turritana a vaccinarsi a Promocamera secondo il calendario Ats - sostiene il primo cittadino - . Personalmente non mi vaccinerò finché non sarà attivo l'hub turritano. È il mio modo di rimanere vicino a tutta la popolazione turritana e dei dintorni quali Nurra e Stintino, che merita di ricevere il siero nel luogo in cui risiede”.

© Riproduzione riservata