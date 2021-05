Cifre da record, realizzate da chi non ha mai smesso di donare sangue o plasma.

Il presidente dell’associazione Avis Porto Torres, Marco Marginesu, 27 anni, ha ricevuto la medaglia d’oro per aver raggiunto 50 donazioni in 9 anni.

Una cerimonia sobria con la consegna di un significativo riconoscimento direttamente dalle mani di una socia, Tina Cau, 74 anni, da tanto tempo al servizio dell’associazione per la gestione delle raccolte di sangue.

“La donazione rappresenta un alto valore sociale, un gesto salvavita insostituibile – ha sottolineato il presidente Marginesu – un impegno assiduo che continuerò a rispettare senza risparmiarmi neppure in questo anno difficile in cui non abbiamo voluto rinuciare alle nostra attività”. L’associazione continua a collezionare numeri da record in controtendenza con le altre realtà, con un incremento delle donazioni registrate nel primo quadrimestre: 366 sacche di sangue raccolte da gennaio ad aprile. Ora li attende un mese ricco di impegni con una raccolta straordinaria programmata in collaborazione con la Capitaneria di porto turritana, ed un’altra con il coinvolgimento degli Istituti delle scuole superiori cittadine. “I nostri donatori non si sono risparmiati neppure durante il periodo emergenziale della pandemia e – aggiunge Marginesu - di questo la comunità gliene sarà grata”.

Lo scorso anno sono state raccolte 928 sacche, di cui 834 sangue intero e 94 plasma, un incremento rispetto alle 754 sacche totali raccolte nell’anno 2019.

