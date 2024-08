Struttura sradicata e piegata su un lato. Vandali scatenati colpiscono ancora e si accaniscono sul nuovo impianto docce nella spiaggia di Balai. Non c'è pace per l'arenile tra i più frequentati a Porto Torres.

La struttura, nel tardo pomeriggio, è stata sradicata e presa a calci. La saldatura è stata divelta alla base.

L'ennesimo atto incivile contro un bene pubblico acquistato nel 2023 dall'amministrazione comunale, un nuovo design con tecnologia avanzata, degna di una splendida spiaggia presa di mira continuamente dai teppisti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Si indaga su questo episodio, l'ennesimo di una serie di atti vandalici che si concentrano nella zona. Una delle aree di pregio che, evidentemente, richiede strumenti che funzionano da deterrente.

Lo scorso anno le nuove docce avevano subito dei danni a causa di balordi che, annoiati, si era scatenati per gioco danneggiando l'impianto. Gli operai della Multiservizi, società in house del Comune di Porto Torres, erano intervenuti per ripristinare la struttura con un chiaro invito da parte del sindaco Massimo Mulas a rispettare il patrimonio pubblico.

