La giunta Mulas ha dato il via libera all’accordo di collaborazione tra il Comune di Porto Torres e la Provincia di Sassari finalizzato a garantire la corretta gestione dei rifiuti, la difesa della salute dei cittadini e la lotta a pericolosi fenomeni di abbandono. Nel corso degli anni, infatti, la situazione di del deposito indiscriminato dell’abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, ha avuto un significativo incremento a discapito dell’igiene e della salute dei cittadini e del decoro urbano. Si prevede di raggiungere gli obiettivi istituzionali della città di Porto Torres, quali la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale e della Provincia di Sassari, entrambi firmatari del Protocollo d’intesa nella persona della comandante Caterina Onida e del funzionario Antonio Zara.

La finalità del progetto integrato è diretta all’individuazione e al potenziamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio in grado di promuovere la tutela delle matrici ambientali, quindi del suolo, sottosuolo, delle acque di falda e dell’aria nel territorio turritano. Si intende, inoltre, favorire lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta all’abbandono dei rifiuti e altri illeciti ambientali. Il rapporto di collaborazione è diretto ad instaurare la cooperazione tra la Polizia Locale di Porto Torres e il settore Ambiente della Provincia, al fine di individuare e reprimere con efficacia il fenomeno dell’abbandono, del deposito e delle discariche non autorizzate di rifiuti. Il corpo dei vigili urbani, qualora nello svolgimento della propria attività verifichi la sussistenza di elementi riconducibili a illeciti ambientali, di concerto con la Provincia procederà alla fase di accertamento e repressione del fenomeno, anche mediante l’ausilio di strumentazione altamente tecnologica, come gli apparecchi volanti con sistemi a pilotaggio remoto (Sapr). A sua volta la Provincia mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni presenti nelle banche dati contenenti informazioni pertinenti.

È prevista l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente a cui partecipano rappresentanti del Corpo di Polizia Locale di Porto Torres e della Provincia di Sassari, con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni di abbandono rifiuti e illeciti ambientali. Il Protocollo avrà validità triennale, eventualmente rinnovabile, modificabile e integrabile di comune accordo.

