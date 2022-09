Giro di vite della Guardia Costiera di Alghero per arginare le irregolarità lungo i litorali.

In pochi giorni i militari della Capitaneria, nell’ambito dei controlli dell’operazione Mare Sicuro, hanno elevato sanzioni per migliaia di euro.

I militari hanno messo sotto la lente decine di imbarcazioni, pescatori, pescatori, bagnanti e stabilimenti riscontrando diverse violazioni.

Oltre 4.000 euro di multa sono stati inflitti a diportisti che non rispettavano la distanza minima dalla costa e subacquei che esercitavano la pesca sportiva in immersione privi del previsto galleggiante di segnalazione oppure che eseguivano l'attività entro i 500 metri dalle spiagge.

Altri 2.200 euro di sanzioni sono state elevate in seguito ai controlli a terra, per il mancato rispetto dell'ordinanza balneare della Regione e per l'inosservanza degli obblighi relativi alla registrazione delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata