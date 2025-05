Via le sterpaglie dalla linea ferroviaria Cagliari-Porto Torres, destinata al trasporto di passeggeri e merci, una rete che attraversa numerosi terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti nel territorio comunale di Porto Torres. In vista della stagione estiva e del conseguente e prevedibile innalzamento delle temperature che, unitamente ad altre attività connesse alla conduzione dei fondi, può costituire causa di innesco e propagazione di incendi lungo la linea ferroviaria, arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità, il sindaco Massimo Mulas ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente che prevede precisi adempimenti per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale.

In particolare i proprietari, affittuari, conduttori o detentori dei terreni, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, devono provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza a tenere sgombri i terreni, per una fascia di 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile.

Tra le altre cose è vietato in ogni caso, dar fuoco alle stoppie o accendere fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie.

