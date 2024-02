Il consigliere comunale e candidato alle elezioni regionali Valdo Di Nolfo interviene ancora sulla messa in sicurezza della falesia di Punta Giglio, chiedendo una commissione Ambiente dedicata.

L’istanza è stata inoltrata al presidente della commissione consiliare, Christian Mulas, affinché convochi in audizione una delegazione di docenti dell’Università di Sassari e il comandante della Capitaneria di Porto di Alghero.

«I primi sono esperti ed accademici firmatari della petizione relativa alle implicazioni ambientali e paesaggistiche degli interventi sulle falesie di Capo Caccia, il secondo in merito all’ipotesi di revoca del divieto di navigazione, stabilito, per rischio frana e caduta massi, con l’ordinanza n. 51 del 23.10.2015 nello specchio d’acqua dell’Area Marina Protetta antistante il promontorio di Punta Giglio», spiega Di Nolfo che è sempre stato critico sul progetto di messa in sicurezza della falesia.

