«Cumuli di detriti, macchinari arrugginiti, bagni sporchi. Una situazione vergognosa del nostro cimitero cittadino».

Ad Alghero il presidente della Commissione consiliare Ambiente e Sanità, Christian Mulas, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, Antonello Peru, ha svolto un sopralluogo nel camposanto evidenziando una situazione di forte degrado.

È stata quindi convocata una riunione urgente per mercoledì prossimo insieme al dirigente di settore Alessandro Alciator.

«Il sopralluogo ha evidenziato inadempimenti da parte della società che oggi gestisce in proroga il nostro cimitero», prosegue Mulas, anticipando la volontà di analizzare le linee guide del nuovo appalto cimiteriale insieme al dirigente comunale e anche di promuovere una modifica al vecchio regolamento. In particolare il presidente della commissione si riferisce al divieto di accesso per i cani, «una norma che va assolutamente modificata».

