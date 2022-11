Il Gal Anglona-Coros si prepara all’assemblea plenaria che si terrà in questo mese. L’ente sta lavorando in maniera serrata sul progetto An.Co.Ra con l’obiettivo di promuovere le peculiarità del territorio

“La Plenaria è un incontro pubblico programmato per novembre, al quale parteciperanno amministratori, operatori, aziende, stakeholders, nel quale si presenterà la bozza del piano marketing pluriennale attorno al tema da noi scelto, il turismo lento. Un turismo che richiede l'allontanamento dallo stress, il turismo del silenzio della contemplazione del territorio anche fuori stagione”, fanno sapere dal Gal.

“Abbiamo riassunto - proseguono - un concetto importantissimo e molto ampio che ci ha visti impegnati nella fase analitica, di studio, per la predisposizione dell’indagine territoriale e la fase attuale di operatività nella quale siamo chiamati a strutturare una vera e propria strategia attuativa, in grado catturare il visitatore in base ai suoi gusti e scelte motivazionali di vacanza”.

“Lo facciamo insieme - concludono dal Gal -, perché se è vero che il territorio conquista con le sue peculiarità, uniche bellezze architettoniche e ambientali, per creare un’offerta turistica integrata serve molto di più: serve la rete, fare sistema ed essere in grado di proporre la vacanza che risponda alle esigenze di chi arriva in Sardegna, nel Coros e nell’Anglona”.

