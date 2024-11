Si chiama “Destinazione Stintino” l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella, allo scopo di creare un progetto che dia al paese un’identità forte e riconoscibile, un vero e proprio “prodotto Stintino” che mostri tutto quello che rende il territorio unico. Il primo incontro è previsto mercoledì 20 alle ore 16 presso la sala del consiglio comunale. L’obiettivo è promuovere lo splendido borgo dei pescatori come destinazione turistica, non solo per l’estate, ma anche durante la bassa stagione, portando benefici a tutta la comunità e alle attività locali.

Durante l’incontro, tutti i cittadini avranno la possibilità di confrontarsi con gli esperti di “Menti Vaganti” che aiuteranno i presenti a costruire un preciso percorso. Sarà un’occasione per ascoltare le idee, proposte e suggerimenti su come valorizzare il paese e creare un progetto che rappresenti davvero Stintino. Il contributo di ciascuno dei partecipanti sarà fondamentale per disegnare un futuro in cii la località, sia conosciuta e apprezzata a livello locale e internazionale per portare vantaggi ancora più concreti a tutto il territorio.

© Riproduzione riservata