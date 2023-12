Uno strumento salvavita, un macchinario indispensabile anche nelle scuole insieme alla formazione per una società sempre più cardioprotetta. Per questo l’Istituto di Istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres, dopo essersi dotato in tutti i suoi quattro plessi scolastici di defibrillatori semi-automatici (Dae), nei giorni scorsi ha svolto i corsi di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore e manovre di disostruzione delle vie aeree nell’adulto, che divisi in varie edizioni ha visto circa 60 tra professori e personale ATA acquisire le nozioni e la certificazione, valida 2 anni su tutto il territorio nazionale, rilasciata dal centro di formazione Proform, unico centro in Sardegna riconosciuto dalla società scientifica SIS118 e autorizzata dalla Regione.

In un’ottica di progressiva interazione è nato il connubio tra la scuola e il Centro di formazione, un percorso avviato con attenzione e che non si concluderà con questo risultato, in considerazione della missione della società scientificaSIS118 che è proprio quella di diffondere il più possibile la cultura della rianimazione cardiaca nella popolazione e per questo nei prossimi mesi, in collaborazione con il Paglietti, incontrerà gli studenti per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di imparare queste semplici manovre che possono salvare una vita.

Ogni anno si registra che una persona ogni 1000 vada incontro ad arresto cardiaco improvviso e solo pochi riescono a salvarsi perché ricevono nell’immediato una rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore dai presenti sul posto in attesa del 118.

