«Incomprensibile». Così il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia commenta la novità del codice della strada che esclude la possibilità dell’integrazione per i parcheggi blu.

«Ci adeguiamo alle norme ma non ne comprendiamo la ratio», dichiara il primo cittadino. «Per tanti anni come sassaresi abbiamo usufruito di un sistema che consentiva di non pagare se non per la durata della sosta - aggiunge - ora dovremo sborsare in anticipo i soldi dovuti per una sosta più lunga rispetto alle nostre previsioni, per non incorrere in una sanzione piuttosto onerosa».

Intanto il settore Infrastrutture e Mobilità e la polizia locale stanno confrontandosi con Saba Italia che gestisce i parcheggi a pagamento a Sassari. La necessità è di adeguare in tempi stretti la cartellonistica e i parcometri per il pagamento automatizzato.

«Dopo tanti anni, è una novità che andrà metabolizzata da tutta la comunità, sia dalla cittadinanza che dagli uffici», riferisce l’assessore alle Infrastrutture per la mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu. «Ma nel frattempo che si modificano le nuove modalità di fruizione dei parcheggi blu – sostiene Mascia – sarà assolutamente necessario non assumere atteggiamenti vessatori nei confronti di chi usufruisce di un servizio che in certe aree della città è indispensabile».

Il nuovo corso disposto dal Decreto Salvini non cambierà nulla per chi usa le applicazioni e potrà quindi dal proprio dispositivo prolungare la sosta e procedere al pagamento in base alle proprie esigenze.

