A Sassari un uomo è stato arrestato due volte in poche ore, con le accuse di danneggiamento, rapina e tentata aggressione ai poliziotti.

La prima volta è stato sorpreso dagli agenti mentre spaccava i finestrini delle auto posteggiate in via Galileo Galilei.

Dopo l’identificazione e il rilascio, l’uomo è tornato in azione e in via Dante ha sottratto il telefono cellulare a una donna, che ha nuovamente allertato il 113.

Sul posto sono così arrivati gli agenti della Squadra Volante, che lo hanno individuato mentre cercava di nascondersi dietro le vetture in sosta.

Fermato e perquisito, gli è stato trovato addosso lo smartphone rubato (poi restituito alla proprietaria) e per questo sono scattate le manette per la seconda volta.

Portato in Questura, l’uomo si è scagliato contro i poliziotti, tentando di aggredirli. Dunque dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata