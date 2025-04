Porte aperte nella Casa D&D, la splendida nuova abitazione di proprietà di Daniele Buongiorno, 41 anni, e Daniele Frassu, 36 anni, i due amici autistici che a Porto Torres hanno intrapreso il cammino verso l’autonomia.

Un percorso di vita indipendente che hanno voluto annunciare al pubblico attraverso l’Open Day, giornata dedicata alla visita della loro nuova casa, in programma venerdì 11 aprile dalle 10 alle 20 per raccontare ai cittadini la loro “Bella esperienza di vita quotidiana”. Un esempio di inclusione e un modello da replicare che richiede una capacità organizzativa in grado di promuovere un allontanamento graduale dalla famiglia, anche in presenza di fragilità e autonomie ridotte.

Una sfida strategica vissuta con la consapevolezza di cimentarsi con una casa propria, sapendo che dietro l’angolo ci sono sempre i loro educatori, Paolo Gaspa e Angela Pudda, che con professionalità e amore sostengono Daniele e Daniele. Ma la soluzione residenziale innovativa nasce per volontà dei genitori di entrambi i giovani affetti da disturbo dello spettro autistico.

La forza delle mamme, Emilia Masala e Caterina Puliga, ha superato ogni ostacolo, anche quello più complesso, perché l’obiettivo per garantire un futuro ai loro figli era quello di compiere un passo decisivo verso l’autodeterminazione.

