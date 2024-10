Al via l’attività di rilevamento e monitoraggio dell’habitat e delle specie marine nel tratto di mare esteso tra l’isola dell’Asinara e l’Argentiera.

Il sito rappresenta un importante corridoio ecologico per i delfini (Tursiops truncatus), tra l'area marina protetta Isola dell'Asinara fino a Capo Caccia Isola Piana.

Ad aggiudicarsi il servizio, affidato dall'Ente Parco nazionale dell’Asinara, è la ditta Sp Lab Sas di Ploaghe incaricata a svolgere il monitoraggio.

Dalle ricerche scientifiche risulta che i delfini sono stati osservati generalmente entro la linea batimetrica dei 100 metri e tale distribuzione è da porre in relazione con la presenza delle prede che abitualmente fanno parte della sua dieta alimentare.

L'analisi delle immagini ha portato alla compilazione di un catalogo di circa 50 individui che si aggiungono ai 14 esemplari catalogati nel 2002 e ai 18 identificati nel 2010.

L'analisi dell'andamento della presenza degli animali fotoidentificati nel periodo di studio suggerisce un certo grado di stanzialità.

I dati di avvistamento degli stessi individui nelle AMP di Capo Caccia Isola Piana e dell'Isola dell'Asinara supportano la proposta di individuare un'area di protezione per il tursiope che si estende tra le due Aree Marine Protette in quanto sulla base dei risultati dei monitoraggi rappresenta un corridoio ecologico per la specie.

