Un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio. L’idea è tutta del Lions Club di Castelsardo che intende assegnare un premio di mille euro allo studente che nell’anno accademico 2023-2024 si è distinto per la migliore votazione riportata nel conseguimento del diploma di maturità.

La borsa di studio sarà assegnata, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo del club, al giovane che si sarà classificato al primo posto. Possono partecipare al concorso gli studenti che, avendo conseguito il diploma di maturità in una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2022-23 con una votazione non inferiore ai 95/100, si sono iscritti al primo anno di un corso di laurea presso una Università in Italia o all'estero nell’anno accademico 2023-24 e hanno il domicilio in uno dei seguenti comuni: Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Nulvi, Santa Maria Coghinas, Sedini, Sorso, Valledoria, Viddalba.

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve essere indirizzata a Gian Mario Fois, presidente del Lions Club Castelsardo, via Diaz 1 - 07100 Sassari, e può essere spedita per posta elettronica all’indirizzo: fois.gm@libero.it, oppure tramite l’ufficio postale o fatta pervenire per le vie brevi a uno dei soci, entro il 31 dicembre 2023.

