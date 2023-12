Banchi, sedie, computer e lavagne, arredi scolastici per le scuole del Senegal, un dono del Comune di Porto Torres per potenziare il diritto allo studio gravemente carente di attrezzature e di materiale didattico.

L’iniziativa di grande solidarietà dell’amministrazione comunale nasce in collaborazione con gli Istituti comprensivi cittadini, anche in concerto con altri partner, a sostegno di progetti avviati per supportare lo stato sociale senegalese, nonché donare una scorta di farmaci essenziali in modo da sostenere il diritto alla salute e l’accesso alle prime cure.

La proposta di un sostegno attivo al Paese africano nasce dall’assessore ai Servizi Sociali, Simona Fois, con una donazione di arredi per la scuola e di farmaci a favore di un popolo che sta attraversando un periodo di forti turbolenze politiche tali da rendere ancora più drammatici i numeri relativi alle loro condizioni economiche.

I dati della Banca Mondiale fanno registrare un tasso di povertà del 41 per cento. La Sardegna ha attivato storicamente dei canali di solidarietà verso questo Paese e negli ultimi mesi sono state avviate precise iniziative di solidarietà per migliorare le condizioni di vita della popolazione, fornendo accesso a servizi essenziali come l’istruzione, la salute e l’acqua potabile, grazie anche all’instancabile lavoro dei volontari che operano nel territorio.

Su questa strada si inserisce il Comune turritano che impegna 5mila euro di cui 1.500 per l’acquisto di farmaci e 3.500 per i costi piuttosto alti destinati al trasporto merci.

