Pronta a mollare gli ormeggi l’imbarcazione Klizia per il suo grande viaggio nell’ambito del progetto “Ritorno alla Terra dei Padri”. Una navigazione di oltre 800 miglia che la porterà nelle terre del Ferrarese, del Veneto, della Venezia Giulia e dell’Istria, da cui giunsero le principali comunità che costituirono Fertilia insieme ai sardi ed agli algheresi.

Domenica 30 luglio alle 9.30 la barca giungerà nel porto di Alghero per una breve cerimonia di saluto alla città prima di intraprendere la lunga traversata. «Dapprima saluteremo Fertilia, passando sotto la Piazza San Marco, per poi dirigere la prua verso Capo Galera, per far rotta verso il Porto di Stintino, prima tappa del nostro viaggio», spiega Mauro Manca uno dei promotori dell’iniziativa sostenuta da tantissimi enti.

«Questo viaggio rappresenta un importante momento di riconciliazione e di riscoperta della nostra storia e dei nostri valori, e saremo felici di poterlo condividere con voi e con chiunque abbia piacere di seguirci in questi due mesi e mezzo di emozioni», chiude Manca.











