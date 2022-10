"Siamo dimenticati", dicono in coro i residenti di via Giulio Pastore, quartiere Luna e Sole di Sassari, una zona considerata un tempo residenziale.

Clamoroso, ad esempio, il caso di un marciapiede della via totalmente ostruito da cumuli di rami, foglie e frasche che nessuno raccoglie da settimane. Per i pedoni impossibile passare, devono effettuare un giro largo e transitare per strada per aggirare l'ostacolo. Con tutti i problemi di sicurezza collegati, soprattutto per i portatori di handicap.

In altri rioni della città, come Latte Dolce, in assenza di risposte, qualche cittadino si sta organizzando a provvedere egli stesso a manutenzioni del verde e addirittura potature.

