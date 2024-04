Gli assessori regionali Franco Cuccureddu e Antonio Piu questa mattina erano ad Alghero, al Cafè Latino, sui bastioni antichi, per una conferenza stampa che ha sancito l’ingresso di Orizzonte Comune nel Campo largo di Alghero.

C’era anche l’ex Udc, Christian Mulas, il nuovo acquisto del movimento di Cuccureddu, che ha aperto l’incontro con una nota polemica rispetto alla passata esperienza amministrativa nella squadra del centrodestra, «a volte sono stato percepito come un nemico», ha detto Mulas.

Tema centrale della conferenza è stato il “Progetto Alghero” soprattutto nell’ambito turistico. L’assessore Cuccureddu a sottolineato l’importanza di avere competenze e professionalità in un settore, quello dell’accoglienza, dove la Sardegna ha ancora da crescere. L’assessore Piu, invece, si è soffermato sulle politiche abitative, grande criticità in una città turistica come Alghero, dove gli affitti sono alle stelle. Presenti il segretario del Pd Enrico Daga e il probabile candidato sindaco per il Campo largo, Raimondo Cacciotto.

