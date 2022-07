È stato trovato in acqua, riverso a pochi metri dalla riva, con una zampetta ferita. Un cucciolo di daino in evidente difficoltà nella baia di Porticciolo, ad Alghero, ieri ha rischiato di morire annegato.

Per fortuna i titolari del vicino campeggio si sono accorti della presenza dell'animale e lo hanno subito soccorso. Il daino, con l'arto fratturato e sanguinante, è stato momentaneamente adagiato all'ombra, in attesa degli agenti della forestale che lo hanno preso in custodia e affidato alle cure del centro di Bonassai.

Il cucciolo ferito (foto Fiori)

Quella piccola baia è spesso frequentata dai daini, soprattutto di notte, quando non ci sono i bagnanti. Le telecamere del camping Porticciolo frequentemente immortalano gli animali mentre si rifocillano vicino agli abbeveratoi che la struttura ricettiva ha voluto posizionare in spiaggia proprio per offrire loro ristoro, specialmente durante l'estate.

