La primavera è arrivata, ma solo sul calendario: le temperature tornano a regimi invernali e in certi punti dell’isola si rivede persino la neve. Il nuovo freddo di aprile si fa sentire anche a Sassari, dove il Comune ha deciso di ridare la possibilità di accendere il riscaldamento nelle abitazioni, almeno per una settimana.

Con un’ordinanza, infatti, ecco il via libera al termosifone nelle case, ma solo per quattro ore al giorno, sino al 10 aprile: una scelta compiuta anche in considerazione delle due settimane in meno di autorizzazione al funzionamento di quest’anno, per ragioni di risparmio energetico.

Ma «le previsioni meteorologiche per la settimana in corso», si legge nell’ordinanza, «riportano un brusco abbassamento della temperature nelle ore serali e notturne», ed ecco che quindi il riscaldamento sarà nuovamente acceso per quattro ore, sino a venerdì, anche negli uffici pubblici e nelle scuole.

