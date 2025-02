Paura sulla rete ferroviaria lungo la tratta Sassari-Porto Torres: un grosso palo della segnaletica è finito sui binari facendo scattare l'allarme.

È successo nel pomeriggio, al chilometro 156, all'alltezza di Ottava. Immediato l'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana che hanno chiesto soccorso ai vigli del fuoco del comando di Sassari. Per fortuna in quel momento non transitava il treno.

Le operazioni di rimozione del palo hanno impegnato le squadre del 115 che hanno messo in sicurezza l'area.

I tecnici Rfi hanno verificato che non ci fosse alcun danno alla rete ferroviaria. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause del crollo. Per oltre un'ora il traffico ha subito rallentamenti.

