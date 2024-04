Per colmare il gap con le imprese del resto d'Italia la Camera di Commercio propone una serie di corsi con esercitazioni per diffondere la cultura della digitalizzazione. Questa mattina nell'ente camerale sassarese è stato presentato il corso “Da zero a deep learning”, sia alla stampa sia ai corsisti.

Sono previste 150 ore di formazione tecnica in presenza e on line per diventare sviluppatori di intelligenza artificiale: dalla basi di Python (un linguaggio di programmazione) ai Large Language Models. Si partirà dalle basi di scrittura degli algoritmi per l'Intelligenza Artificiale per arrivare alle tecniche avanzate su come generare testi, contenuti e immagini utili per sviluppare e rendere performante il lavoro.

Il corso è organizzato in collaborazione con H-Farm, uno dei più grandi ecosistemi europei per la formazione, l'innovazione e l'imprenditoria.

