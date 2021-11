Situazione Covid sotto controllo nei paesi costieri del nord Sardegna, anche se i casi in alcune località sono leggermente aumentati. Stintino, Valledoria, Badesi e Santa Teresa di Gallura risultano Covid free.

"E speriamo che la situazione continui così - afferma il sindaco di Valledoria Marco Muretti - Sinora comunque il comportamento sanitario della comunità è stato ineccepibile. Questo lascia ben sperare anche per la ricorrenza delle festività natalizie".

A Castelsardo sono invece 4 le persone positive al Coronavirus e altrettante quelle in quarantena preventiva. Anche a Porto Torres sono 4 le persone colpite dal virus, mentre in città si prosegue con le vaccinazioni nell'hub della palestra Bellieni. A Sorso il numero più alto: 8 i positivi, altre 9 persone si trovano in quarantena.

"I dati degli ultimi giorni rivelano che la tendenza è in leggero rialzo - spiega il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas - Siamo comunque riusciti, grazie alla preziosa disponibiltà dell’ATS, a raggiungere con la vaccinazione tutte le categorie più fragili e gran parte della popolazione adulta. Occorre però non abbassare la guardia e rispettare tutte le misure precauzionali per contenere la diffusione del contagio. Rinnovo inoltre l'invito, a chi non lo avesse ancora fatto, a sottoporsi alla vaccinazione".

