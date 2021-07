C’è da premettere che i dati di per sé non sono ancora allarmanti, e i numeri restano bassi. Preoccupa però la tendenza.

Nelle provincia di Sassari l’incidenza settimanale dei contagi da Covid (ovvero il numero di casi ogni 100mila abitanti) è raddoppiata nell’ultima settimana, passando da cinque a dieci.

E’ quanto emerge dai calcoli del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

"In questa settimana si nota qualche anomali che va studiata più approfonditamente”, afferma. Sono 32 le province in cui l’incidenza è aumentata rispetto alla settimane precedente. E in dodici di queste province l’aumento è maggiore del 50%, “anche se il livello medio si mantiene ancora basso”.

"Qualche segno di cambiamento”, insomma, probabilmente dovuto alla diffusione della variante Delta.

Le province dove l’incidenza ha avuto una crescita superiore del 50% sono: L'Aquila da 16 a 26 casi a settimana per 100mila abitanti; Crotone da 5 a 11; Caserta da 4 a 9; Piacenza da 3 a 5; Pordenone da 1 a 6; Ascoli Piceno da 2 a 37; Lecce da 6 a 10; Sassari da 5 a 10; Caltanissetta da 38 a 62; Trapani da 13 a 22; Belluno da 2 a 7; Verona da 4 a 13.

Secondo Sebastiani dunque le prossime due settimane dovranno essere “sorvegliate speciali”, e non tanto per i festeggiamenti per gli Europei, “ma soprattutto per i flussi turistici dall’estero, anche da Paesi dove ora l’incidenza è molto più alta che in Italia”.

