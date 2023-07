Il piazzale della casa parrocchiale di Cossoine ha ospitato la presentazione del progetto "Scatole d'argento - omaggio a Fabrizio De Andrè", che porterà in scena, il 4 agosto alle 21.30, in piazza della Quercia, un grande spettacolo organizzato dalla Pro loco "Bastiano Unali" presieduta da Piero Foddanu, in sinergia con l'Unpli, il comune e la Regione Sardegna e al quale hanno collaborato anche gli studenti degli studenti delle scuole superiori di Thiesi e Pozzomaggiore.

Un sontuoso appuntamento al quale parteciperanno oltre 130 artisti e che vedrà protagonisti la filarmonica sestrese "Città di Genova", i cori Nova Euphonia e Città di Sassari, uno staff di ballerini, e il cantante Alberto "Napo" Napolitano.

A fare gli onori di casa, per la Pro loco, ci ha pensato Alfredo Unali che ha sottolineato come questo progetto «completa una trilogia di cui fanno parte gli spettacoli sulla prima e seconda guerra mondiale. Lo si fa con un cantante storico, Fabrizio De Andrè. Al di là delle canzoni che tutti cantano, ci siamo resi conto che la sua arte va oltre la canzoni, ed era necessario cogliere questa essenza. E lo facciamo con un concerto spettacolo. Abbiamo - prosegue Unali - la volontà di portare in scena un'opera con ben 130 artisti. Si tratta di una novità assoluta».

Subito dopo ha preso la parola Napolitano, rimarcando come «a Cossoine, dove sono venuto per la prima volta nel 2006, è proprio racchiusa tutta la mia carriera. C'è una grandissima attesa da parte nostra e sarà uno spettacolo bellissimo».

Gli arrangiamenti saranno curati da Antonio Manca. Per il coro Nova Euphonia era presente la vice presidente, Sara Cocciu: «Abbiamo accettato con grande forza di volontà ed entusiasmo di partecipare a questa iniziativa perché Fabrizio De Andrè ha ispirato una parte del nostro repertorio» queste le sue parole. Per l'assessora comunale alla Cultura, Alice Carboni: «Questo sarà un grandissimo progetto - ha dichiarato -. Siamo ben felici di abbracciare iniziative del genere, con grandissima attenzione per la musica. L'unica cosa da fare ora è attendere il 4 di agosto».

Al termine è stata resa pubblica anche la locandina dell'evento.

