All’inizio di giugno aveva aggredito a Cossoine il vicesindaco del paese e un carabiniere, tanto che su di lui pende l’ipotesi di tentato omicidio oltre a quella di resistenza a pubblico ufficiale.

Stamattina in tribunale a Sassari il gip Giuseppe Grotteria ha disposto per il 35enne, su richiesta del suo avvocato Anastasia Fara, un incidente probatorio con l’esame della psichiatra Caterina Murineddu per stabilire la pericolosità sociale dell’uomo e le sue condizioni di salute.

Questi, già in cura psichiatrica, stava danneggiando il primo giugno delle fioriere e alcune auto in sosta e, all’arrivo dei militari e dei soccorritori, aveva avuto una violenta reazione colpendo i soccorritori e ferendo un carabiniere con un coltellino.

A fine luglio si discuterà l’esito del colloquio per il 35enne che, al momento, si trova a Bancali.

