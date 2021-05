Continua a scendere il numero dei positivi al coronavirus a Usini e Cossoine. Nel centro del Coros sono due i cittadini contagiati dal Covid-19, dopo che altrettante persone sono state dichiarate guarite.

“Auspico che il paese diventi Covid-free quanto prima – ha dichiarato il sindaco, Antonio Brundu -. Nella settimana appena conclusa non si è registrato nessun nuovo contagio, non abbiamo persone in quarantena e gli unici casi ancora presenti sono assolutamente giunti alla fase conclusiva”.

Buone notizie anche dal paese del Meilogu dove scendono da otto a quattro le persone che lottano contro il virus. “Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel – ha sottolineato il sindaco, Sabrina Sassu -. Se rispettiamo le regole potremo tornare alla nostra vista sociale. Bisogna tutelare le persone più fragili e aiutare le numerose attività produttive che da troppo piangono lo stop e la chiusura dovute alla situazione epidemiologica”.

