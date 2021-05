A Porto Torres i numeri dei contagi si sono quasi azzerati e i periodi di massimo picco nella diffusione della pandemia restano solo un ricordo. I dati aggiornati dal Dipartimento di prevenzione dell’Ats rilevano 5 positivi, di cui uno ancora ricoverato, e 5 soggetti in stato di quarantena.

Si dimezzano quasi i casi di Covid rispetto la scorsa settimana quando si registravano 9 positivi e 18 soggetti in isolamento domiciliare. Un bollettino rassicurante alla vigilia della zona gialla con la riprogrammazione delle aperture di bar e ristoranti.

“Torniamo gradualmente alla normalità pur mantenendo il massimo sforzo per contrastare la pandemia – affermano alcuni operatori del commercio –, ma è una partita che dobbiamo vincere insieme, mantenendo il rispetto delle regole, seppure speriamo siano in evoluzione e rispondenti alle esigenze di una stagione turistica ormai alle porte”.

La città, anche se non ha mai raggiunto livelli di guardia estrema, auspica a breve di liberarsi completamente dal virus per poter riprendere le attività in una situazione da cui la comunità ne esce fuori stremata dalla crisi economica, ma spera anche nell'apertura di un punto vaccinale che acceleri l'immunizzazione di un territorio che conta 22mila abitanti.

