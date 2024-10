L’obiettivo del progetto denominato Extravert è affrontare la sfida territoriale della creazione e dell’inserimento professionale della figura innovativa del green manager nell’ambito della transizione verde delle imprese, secondo una prospettiva di economia circolare che impone nuovi paradigmi produttivi che riducono l’impatto sull’ambiente. Si è riunito a Villa Mimosa, sede di Confindustria Centro Nord Sardegna, il comitato di pilotaggio del progetto Interreg Italia Francia Marittimo "Extravert - Esperti per la transizione verde transfrontaliera”.

La riunione operativa è stata dedicata all’analisi dell’impostazione del lavoro fin qui effettuato e alla pianificazione delle attività per il prossimo biennio. L’esigenza alla base del progetto è quindi garantire la presenza di nuove professioni che possono rivelarsi cruciali per lo sviluppo delle aziende, ma a cui non corrisponde un’offerta adeguata.

Il green manager, figura già riconosciuta dalla regione Toscana, è un esperto che studia nel suo complesso, affiancando il titolare dell’azienda, quali sono i punti critici del processo produttivo sui quali si può far leva per creare valore aggiunto. Insieme all’impresa individua un percorso di miglioramento riducendo l’impatto sull’ambiente.

Per la seconda metà del prossimo anno è prevista la definizione del modello di percorso formativo per la costruzione della figura professionale del green manager transfrontaliero. Subito dopo si procederà alla sperimentazione, promuovendo anche seminari divulgativi e workshop tematici rivolti alle imprese. Obiettivo: formare 20 giovani che avranno modo di mettere in rete le loro conoscenze.

