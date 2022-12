Evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti nelle strade o in campagna, e sensibilizzare i cittadini a una corretta gestione dei rifiuti. Sono questi gli obiettivi dell'appello lanciato dall'amministrazione comunale di Bono guidata dal sindaco Michele Solinas.

"La raccolta differenziata - si legge nell'appello - è essenziale per l’igiene urbana e per la salute dei cittadini, ma oltre allo sforzo dell’Amministrazione e soprattutto degli operatori ecologici, è necessario che ognuno si impegni a separare correttamente i rifiuti. Ovviamente, i rifiuti devono essere separati come previsto dalle tabelle comunali dai cittadini prima di consegnarli agli operatori addetti alla raccolta porta a porta, che potranno rifiutare se il sacchetto non risponde agli standard richiesti (ad esempio sono state utilizzate buste non idonee)".

"Il corretto funzionamento di questo sistema è - proseguono gli amministratori - direttamente connesso alla coscienza civica dei cittadini, che devono impegnarsi sempre più nella separazione dei rifiuti".

"Ricordiamo inoltre di conferire correttamente i rifiuti all’ interno dei contenitori che vi sono stati forniti dalla ditta - concludono gli amministratori -. Impegno civico, addetti alla raccolta di rifiuti e Amministrazione devono lavorare in sinergia, per offrire un ottimo servizio di raccolta porta a porta".

