Si è svolto in modalità telematica un incontro tra il presidente di Abbanoa Franco Piga, il presidente dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) Fabio Albieri, il sindaco Vincenzo Ligios e i tecnici comunali per parlare della situazione della condotta idrica che dal Monte Minerva va all’abitato di Villanova Monteleone.

«Questa riunione, fissata da diverse settimane, è venuta a coincidere con la perdita di qualche giorno fa, assumendo un valore ancora più importante - fa sapere in una nota il comune -. Si è cercato di fare un po’ il punto della situazione, il fatto che la condotta particolarmente vetusta e ammalorata in alcuni punti generi delle falle e dei disservizi a cadenza ciclica è cosa ben nota anche ai tecnici di Abbanoa. Tutte le parti in causa sono convenute nel riconoscere la necessità di trovare una soluzione definitiva ad un problema che esiste ormai da troppo tempo».

L’incontro si è concluso con l’impegno da parte di Abbanoa di produrre entro il prossimo mese una stima dei costi di un intervento strutturale su tutta la condotta, mentre l'Egas si impegnerà per capire dove attingere per il reperimento dei fondi necessari.

Il successivo appuntamento è fissato a Cagliari.

