Anche il paese di Uri dice no alla violenza contro le donne. In piazza della Libertà, ieri alle ore 19, è stata presentata "Metamorfosi Donna... oltre la paura", opera ideata e realizzata dall'artista Danila Pittau in arte DaniFranz in collaborazione con il gruppo di inclusione sociale "Vivi Felice", che da circa tre anni si occupa di realizzare progetti artistici, che per l'occasione ha preparato oltre 800 oggetti che sono stati appesi all'albero della noce situato nella piazza. Ad appendere le decorazioni sull'albero hanno partecipato anche la rappresentanza del comitato Nostra Signora della Pazienza e l’associazione volontari della protezione civile.

Ai piedi dell'albero sono stati poi accesi tanti lumini rossi quante sono le vittime di femminicidio in Italia nel 2024. Il 29 novembre, nell'aula consiliare del Comune, dalle ore 17.30 si svolgerà un convegno in cui i relatori – coinvolti professionalmente nel problema del femminicidio – illustreranno e forniranno al pubblico informazioni utili per poter affrontare situazioni di violenza e abusi psicofisici. I lavori saranno arricchiti da performance artistiche che alleggeriranno conterranno e daranno voce profonda alle emozioni rivestendo l'esperienza di bellezza.

Chiuderà l'incontro un'esperienza di Arteterapia, alla quale potrà partecipare chiunque lo desideri. Due momenti per riflettere ma soprattutto con quello proposto congiuntamente dall’Unione dei Comuni del Coros per educare le nuove generazioni al rispetto e a dire no a qualsiasi forma di violenza sulle donne.

