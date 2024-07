L’amore è creativo, si esprime all’infinito. Qualcuno ha voluto stupire la sua amata con la scritta “Ti amo” , una dichiarazione d’amore insolita, una romantica scenografia in fondo al mare antistante la spiaggia di Balai, sul litorale di Porto Torres.

Una sorpresa piacevole apparsa ad alcuni bagnanti che amano scoprire i fondali marini. Piccole pietre raccolte in fondo al mare e, con pazienza e precisione, usate per comporre la frase d’amore a due metri di profondità. Una buona dose di polmoni e di energia.

Per l’originale dichiarazione dei propri sentimenti si è scelto un luogo meraviglioso, nello specchio acqueo cristallino di Balai, il mare del golfo dell’Asinara, che ogni giorno richiama turisti e locali. E’ sembrato come un altro punto di attrazione, così come il paesaggio naturale che lo circonda, la splendida costa dove, a volte, i comportamenti incivili registrati negli ultimi giorni lasciano spazio ad un gesto dettato dai sentimenti e dal romanticismo. Ma la curiosità stimola i tanti bagnanti a scoprire l’autore della scritta “Ti amo”, così la ricerca è già partita.

