Il Comune di Porto Torres, Albatros e AC Sassari promuovono per venerdì 14 giugno alle ore 18.30, presso il Museo del Porto, un incontro pubblico con la cittadinanza per parlare di Comunità energetiche rinnovabili, vera alternativa allo sfruttamento del territorio per una transizione energetica che coinvolga, dal basso, l'intera popolazione.

L’incontro illustrerà come le Comunità Energetiche siano strumento utile per intraprendere una transizione energetica a beneficio di territorio e comunità. La volontà di Albatros è quella di dare continuità al progetto già avviato con l’AC Sassari, con la possibilità di coinvolgere direttamente i cittadini e le imprese di Porto Torres per beneficiare dei vantaggi economici e sociali delle Comunità Energetiche, all’interno di un piano di sviluppo integrato della Provincia di Sassari.

Albatros è una rete nazionale di imprese, professionisti, fondazioni e associazioni uniti per conseguire obiettivi comuni e realizzare grandi progetti tramite li supporto di ogni partner nelle sue competenze specifiche. Gli obiettivi sono supportare la pubblica amministrazione verso transizioni digitali, energetiche e culturali e le imprese nell’interfacciarsi con il pubblico servizio.

© Riproduzione riservata