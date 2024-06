Il Comune di Stintino promuove per sabato 22 giugno a partire dalle ore 18, presso la sala consiliare del municipio, l’incontro pubblico con la cittadinanza, imprese e commercianti, per parlare della Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.), un'opportunità di risparmio sui consumi energetici e l'impegno verso stili di vita sostenibili.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella ritiene che costituire una C.E.R. è conveniente grazie agli incentivi statali, per questo durante l'incontro verranno illustrate le soluzioni a disposizione del cittadino. Verranno illustrate come le Comunità Energetiche siano uno strumento utile per intraprendere una transizione energetica a beneficio di territorio e comunità.

La volontà di Albatros è quella di dare continuità al progetto già avviato con l’AC Sassari, con la possibilità di coinvolgere direttamente i cittadini e le imprese locali per beneficiare dei vantaggi economici e sociali delle C.E.R., all’interno di un piano di sviluppo integrato della Provincia di Sassari.

