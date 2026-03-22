Il gruppo civico Orizzonte Comune ufficializza la nomina del nuovo coordinamento cittadino in vista della prossima tornata elettorale, confermando con forza il proprio posizionamento al fianco del sindaco uscente Massimo Mulas. L’obiettivo è strutturare l’azione politica sul territorio e dare voce ai progetti per la città di Porto Torres.

La squadra, espressione di diverse sensibilità e competenze professionali, è composta dall’assessore uscente Claudio Piras, dai consiglieri Sebastiano Sassu, e Giovanna Manca, e dagex sardisti dimissionari Patrizia Madeddu ed Emanuele Riu. Il neonato coordinamento avrà il compito di guidare il gruppo nelle fasi cruciali della campagna elettorale, coordinando il programma e le liste che andranno a rinvigorire il progetto civico nato tre anni fa.

«La scelta di confermare il sostegno a Massimo Mulas – dichiarano i membri del coordinamento – nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso di risanamento e crescita intrapreso con serietà e dedizione. Orizzonte Comune vuole essere il collante tra le istanze dei cittadini e l’amministrazione, portando nuove energie e una visione che guardi concretamente al futuro di Porto Torres».

Il gruppo si dice pronto a dialogare con le altre forze della coalizione, mettendo al centro i temi della sostenibilità, del decoro urbano e dello sviluppo economico locale. Nei prossimi giorni verranno annunciate le prime iniziative pubbliche e i tavoli di ascolto aperti alla cittadinanza, nonché la presentazione della lista dei candidati consiglieri.

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