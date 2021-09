Marco Carta, attuale consigliere di maggioranza, ha sciolto la riserva e ha deciso di candidarsi per la carica di primo cittadino di Banari per le elezioni in programma il 10 e 11 ottobre. “Uomini e Donne che hanno deciso di creare insieme a me, la lista civica”, questo il motto della lista Insieme per Banari, che lo vedrà nella veste di capolista.

“Sono tempi molto difficili, siamo ancora all’interno di una pandemia mondiale e la prospettiva di un'altra crisi economica attanaglia i pensieri delle persone, compresi i nostri compaesani – queste le parole di Carta -. Tanta è l’insicurezza per il futuro, e in un paese piccolo come il nostro la somma di questi fattori crea ancora più difficoltà nel cercare e trovare persone che abbiano la tua stessa volontà ed entusiasmo per Banari e il suo avvenire; persone di fiducia, intelligenti e motivate, che vogliano assumersi l’incarico e l’onere di amministrare il nostro paese”.

I candidati consiglieri saranno Efisio Alba, Ivna Carta, Maria Grazia Falchi, Maria Elena Maddalena Fenu, Sabrina Fiori, Lorenzo Meloni, Simona Porcheddu, Antonio Maria Sassu noto Toni, Giovanni Zoncu e Davide Zoroddu.

“Confido in una campagna elettorale svolta in maniera corretta e in un clima di serenità, basata sui programmi e non sui personalismi – ha concluso Marco Carta -. Non vogliamo tornare indietro di 20 anni, con una mentalità politica che ha diviso e non unito. Il paese non lo merita”.

