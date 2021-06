Taglio della torta alla presenza dei parenti e del sindaco Massimo Mulas: è super compleanno per Caterina Piga, la nonnina di 101 anni di Porto Torres che ha superato un secolo di vita festeggiando con i figli, nipoti e pronipoti. Una giornata speciale per l’energica anziana che ha potuto spegnere le candeline nella sua casa circondata dall’affetto dei suoi cari, dai regali e dal dono del primo cittadino: una pergamena con gli auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la città.

Una gioia incontenibile per la sorpresa, una marea di auguri e attestati di stima giunti da tanti cittadini che ha ringraziato con un “arrivederci al prossimo compleanno”.

Un lungo percorso di vita, quello di Caterina che ha ricordato alcuni momenti cruciali della sua infanzia trascorsa in via Libio, il matrimonio con Salvatore Pulina a vent’anni, e in seguito il trasferimento nelle campagne tra Palmadula e Pozzo San Nicola, nel territorio di Sassari. Poi l’arrivo dei due figli Paolo e Gavino, e infine un sorriso particolare lo riserva ai suoi sette nipoti e sette pronipoti, la vera gioia della sua vita.

