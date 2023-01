Lo stagno di Platamona, nel territorio di Sorso, immerso in un ginepreto tra alberi di particolare bellezza e dune sabbiose, non disdegna consigli per migliorare il suo angolo di paradiso diventato Sito di interesse comunitario.

Nei giorni scorsi è spuntato un albero addobbato di pergamene con fiocco verde, dove chiunque potrà scrivere dei suggerimenti o desideri su come gestire l’area protetta, in cui sorge il Ceas – Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità - affidato alla gestione di Legambiente.

Visitatori e semplici runner che scelgono l’area per trascorrere il tempo libero, potranno contribuire a riqualificare l’area situata nella Zona speciale di conservazione denominata “Stagno e ginepreto di Platamona”. Consigli raccolti dai volontari di Legambiente per favorire attività che stimolino gli utenti a concepire l’area come punto di riferimento del territorio.

«Abbiamo aperto il Ceas, il sabato e la domenica mattina dalle 10 alle 13, per esporre l’albero con pergamene su cui i fruitori dello stagno potranno aiutarci con i loro consigli a gestire meglio l’area - spiega Agnese Denaro, volontaria di Legambiente - mentre a breve allestiremo lo spazio esterno con elementi di erbario».

