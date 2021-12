È in condizioni stazionarie l’autotrasportatore che ad Alghero è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Il 55enne, due giorni fa, era ai comandi di una gru quando è stato colpito dal gancio che si è staccato dal mezzo mentre era in corso l’allestimento di un gazebo.

Immediati i soccorsi e l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale dove i medici hanno rilevato un trauma cranico.

Da chiarire se indossasse o meno i dispositivi anti-infortunistica.

