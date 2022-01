“Il problema della condotta non è definitivamente risolto ma stiamo erogando acqua all’utenza ed eliminando i disagi. Le criticità verranno superate soltanto quando l’officina terminerà la preparazione di due pezzi speciali necessari a riparare la trafilatura che in questo momento è tenuta sotto controllo”. Maurizio Cittadini, direttore generale di Enas, Ente acque della Sardegna, rassicura gli oltre 200mila utenti del Sassarese rimasti a secco per tre giorni. La doppia rottura dei tubature dell’acquedotto del Coghinas 2 ha comportato disagi per i maggiori centri del Nord Sardegna. La riparazione provvisoria è stata completata.

Lungo le linee della rete idrica sono cominciate le manovre di riempimento graduale della condotta lunga circa 50 chilometri che serve la città di Sassari e i comuni di Porto Torres e Stintino. I primi centri ad essere serviti sono Castelsardo e Tergu. “Il guasto ha interessato tubi molto vecchi che saltano provocando dei cedimenti e una foratura senza preavviso – spiega il direttore Enas – una falla che ha costretto ai tecnici di Enas e Abbanoa a un intervento di emergenza per mettere un collare di riparazione in attesa di un intervento definitivo”.

© Riproduzione riservata