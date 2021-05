Fortunatamente non ha causato danni l'incendio che si è sviluppato, questo pomeriggio, nei pressi del campo sportivo di Codrongianos.

Secondo una prima ricostruzione, il fuoco si sarebbe sviluppato da un terreno vicino e, alimentato dal vento, si è avvicinato pericolosamente all'impianto fotovoltaico situato all'interno dell'area in cui sorge il campo, senza fare nessun danno.

I primi ad intervenire per spegnere le fiamme è stato un gruppo di volontari, poi supportati da una squadra dei vigili del fuoco di Sassari. Sul posto è arrivato anche il Corpo Forestale per le verifiche del caso.

"Il rogo non era grandissimo - ha dichiarato il sindaco, Andrea Modetti -. C'è stata preoccupazione perché il vento, ogni tanto, si alzava, ma per fortuna non ci sono stati danni".

