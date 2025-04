Nel’ambito del progetto InCoros il Comune di Codrongianos inaugura, sabato 26 aprile alle ore 17, la nuova biblioteca comunale, presso la ex chiesa del Rosario, un presidio culturale intitolato ad Andrea Loriga medico originario del paese che, trasferitosi a Binasco (Milano) dopo la laurea, salvò la famiglia dell’avvocato ebreo Augusto Weiller aiutandola a fuggire dall’Italia durante la persecuzione nazifascista.

Per il suo gesto, Loriga fu arrestato, torturato e morì nel 1945. L’intitolazione rappresenta un atto di memoria storica e riconoscimento per il suo impegno civile. Un nuovo spazio culturale e di aggregazione per la nostra comunità. La biblioteca sarà non solo un luogo di cultura ma un di incontro, di crescita e di scoperta per tutti, dai bambini agli adulti.

In occasione del taglio nastro anche la presentazione del libro “La rivolta” di Vindice Lecis edito da Condaghes, sequel del libro “La conquista” pubblicato nel 2020. L’autore sarà affiancato da Aldo Addis per approfondire i temi trattati nel romanzo, che mescola finzione narrativa e realtà storica in un racconto ambientato nel Medioevo sardo.

© Riproduzione riservata